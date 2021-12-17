Отак випадковість: у Вінниці син судді виграв головний приз за вакцинацію

В акції розігрували машину Toyota Corolla

Розігрували приз сьогодні, 17 грудня / Колаж "Сьогодні"

У Вінниці завдяки автоматичному жеребкуванню головний приз акції"Вакцинуйся. Збережи життя" виграв син судді Артур Смілянець.

Про це повідомив колишній шеф-редактор вінницького інтернет-видання "Вежа" Андрій Качор.

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Деталі

Головний приз акції "Вакцинуйся. Збережи життя" була машина Toyota Corolla. Завдяки автоматичному жеребкуванню його виграв син судді сьомого апеляційного адміністративного суду Едуарда Смілянця.

Переможцем конкурсу став Артур Смілянець. Фото: Андрій Качор

Українцю подарували позашляховик за вакцинацію

У місті Мукачеві Закарпатської області чоловік виграв позашляховик, оскільки що щепився від коронавірусу. Місцевий житель брав участь у акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

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Що відомо про акцію?

Акція "Вакцинуйся. Збережи життя" стартувала з жовтня серед вакцинованих проти COVID-19 жителів Мукачевого. Призовий фонд акції – автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів

Які ще були акції?

Їх вигадали влітку, щоб заохотити людей робити щеплення. Спочатку за вакцинацію обіцяли квитки на футбол. Крім того, у Полтаві за щеплення можна було отримати квитки до театру.

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