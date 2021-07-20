Вибух під Рівним – що говорять на азотному заводі про НП подію

Показники якості повітря на поточний момент знаходяться в межах допустимих норм

Підприємство працює в штатному режимі. Фото: колаж "Сьогодні"

На заводі "Рівнеазот" сталася позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. В даний час завод продовжує роботу.

Реклама

Про це повідомили "Сьогодні" в пресслужбі "Рівнеазот".

"20 липня на підприємстві сталася нештатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. У результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовані власними силами. Жертв і постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У порту Дубая прогримів потужний вибух і почалася пожежа (фото, відео)

За їх словами, показники якості повітря на поточний момент знаходяться в межах допустимих норм і "загрози навколишньому середовищу та населенню немає". А підприємство працює в штатному режимі.

Реклама

Нагадаємо, під Житомиром прогримів потужний вибух на святкуваннях Івана Купала.

Крім того, в селі Білогородка Київської області стався вибух у багатоповерхівці. Після цього почалася пожежа.