Вийшла з роботи і пропала: в Полтаві за загадкових обставин зникла жінка

У Полтаві вже два тижні розшукують 42-річну Марину Ширмовську, яка через кілька хвилин після того, як вийшла з роботи, сіла в автомобіль і більше її ніхто не бачив. Поліцейським лише частково вдалося відновити її маршрут того дня – слід жінки обірвався за містом.

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Про це йдеться у новинах "Сьогодні".

Марина працювала бухгалтеркою і того дня, коли її бачили востаннє вийшла з роботи, що зафіксували камери, та зателефонувала доньці. Однак через відсутність зв’язку поспілкуватися їм не вдалося. А коли за 20 хвилин дочка перетелефонувала, матір вже була поза зоною досяжності.

Також відомо, що жінка після роботи зайшла до банку, сплатила комунальні та за кілька хвилин сіла у білий легковий автомобіль, що вирушив у напрямку виїзду з міста. Поліцейським вдалося відновити увесь ланцюжок подій до цього місця. Що було далі – загадка.

Рідні не вірять, що Марина зникла з власної волі. Кажуть, жінка ніколи не пропадала і майже нікуди не виїжджала. Жила з донькою.

"Живуть разом з донькою, доньці 17 років. Для неї це абсолютно не характерно – пропадати. Раніше за 42 роки таких ситуацій ніколи не було", – розповів брат зниклої Віктор Глущенко.

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Родина жінки проводить власне розслідування та намагається знайти можливих свідків, у чому їй спробували допомогти журналісти.

Опитування працівника металобази на виїзді з міста – нічого не дає – каже, фото жінки у оголошеннях про зникнення бачив, проте її саму – ні.

На сусідньому підприємстві Марину знають і вона могла тут бувати раніше, проте на камеру про це розповідають неохоче.

"Ми по роботі пересікалися. Я б її упізнав. Я особисто з нею знайомий, кілька разів ми зустрічалися. Якщо б даже вона тут проходила, я б її побачив", – розповідає ще один.

Нині поліція уже знає, хто був за кермом білого автомобіля, який вивіз Марину за місто. Але до цих людей нині претензій не мають.

"На виїзді із міста вона попросила зупинитися і вийшла з транспортного засобу. В подальшому ці люди, які її підвозили, вони також дали нам свої пояснення. Вони розвернулися, поїхали в місто Полтаву. І з того моменту із жінкою пропав будь-який зв’язок", – каже речник Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

Поліцейські запевняють: обшукали усе навколо, кілька разів обшукали сусідню лісосмугу. Слідів жінки – жодних. Єдина надія зараз – знайти свідків, які бачили Марину потому, як вона вийшла з авто.

"Можливо, ви проїжджали і могли бачити цей автомобіль. Могли бачити момент, що з автомобіля вийшла моя дочка Марина Ширмовська. Зріст метр шістдесят два, одягнена в бежеве пальто з начосом, чоботи замшеві на високих підборах. Довге волосся. Красиво виглядає, струнка", – звертається до можливих очевидців батько зниклої Анатолій Глущенко.

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