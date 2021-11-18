Вижив, але залишився один: подробиці трагедії на Вінниччині, де померла вся родина

У селі Мар'янівка Вінницької області серед ночі вчаділа багатодітна сім'я. У будинку знайшли мертвими двох дорослих та їхніх чотирьох дітей. Фахівці озвучили перші висновки про трагедію.
Про це повідомили у службі надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, пише Vinbazar.com.
Вцілів тільки один
Виявив загиблих старший 14-річний брат, який цього дня ночував у бабусі. Хлопець перед школою зайшов додому, де побачив померлих.
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Чому сталася пожежа
Причиною трагедії став "трійник" у саморобному подовжувачі. До нього було включено холодильник та інші електроприлади. Від іскор загорілися речі поряд.
Сім'я загинула надихавши продуктів горіння. У поліції порушено кримінальне провадження за п. 1,2, ч. 2, ст. 115 Кримінального Кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Основні причини виникнення пожеж:
необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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