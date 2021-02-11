Русский
$ 27,77
33,67
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

YouTube-канал дитини з села став популярним завдяки оголошенню на стовпі (відео)

11 лютого, 18:32

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За одну ніч на підписалися понад тисяча осіб

Лише за кілька днів на канал дитини, яка живе в одному з українських сіл, в YouTube підписалися понад 18 тисяч осіб.

Реклама

Як написав в Facebook Олексій Кондаков, оголошення з проханням підписатися на канал "Природа-ТВ" побачила дівчинка і опублікувала в Twitter.

"Підписуйтесь на канал Природа-ТВ. Я там знімаю цікаві відео. Там такий малюнок побачите з квітами", – йдеться в оголошенні.

Реклама

Тільки за одну ніч на канал дитини в YouTube підписалися понад тисяча осіб. До цього там було всього кілька підписників і, швидше за все, це були батьки і родичі.

В тренді
"Поплили" могили і вінки: в Мукачевому затопило кладовище (відео)

Відео дитини присвячені тваринам, також курочкам, коту і папузі.

До речі, відео дитина почала викладати вісім місяців тому. На каналі вже 28 роликів, деякі з них набрали понад 20 тисяч лайків.

Раніше ми писали, що в США адвокат Рід Понтон з'явився на онлайн-засіданні техаського окружного суду, яке проходило в Zoom, у вигляді мультяшного кошеня.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео діти YouTube
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Пожежа у торговельному центрі на Миколаївщині: з'явилися подробиці
Пожежа у торговельному центрі на Миколаївщині: з'явилися подробиціІнші регіони
Сказала, що їй зле, і знепритомніла: у дитсадку на Полтавщині померла 19-річна вихователька
Сказала, що їй зле, і знепритомніла: у дитсадку на Полтавщині померла 19-річна вихователькаІнші регіони
Нікого не було поруч, кричала на всю лікарню: у Херсонській області померли породілля і дитина
Нікого не було поруч, кричала на всю лікарню: у Херсонській області померли породілля і дитинаІнші регіони
"Поки я живий – ви горем забезпечені": під Полтавою копи піймали рецидивіста-втікачаУкраїна
У Миколаївській області горить торговельний центр (фото, відео)
У Миколаївській області горить торговельний центр (фото, відео)Інші регіони
У Черкасах п’ятеро ексміліціонерів підуть під суд за злочини проти Євромайдану
У Черкасах п’ятеро ексміліціонерів підуть під суд за злочини проти ЄвромайдануУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти