YouTube-канал дитини з села став популярним завдяки оголошенню на стовпі (відео)

Лише за кілька днів на канал дитини, яка живе в одному з українських сіл, в YouTube підписалися понад 18 тисяч осіб.

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Як написав в Facebook Олексій Кондаков, оголошення з проханням підписатися на канал "Природа-ТВ" побачила дівчинка і опублікувала в Twitter.

"Підписуйтесь на канал Природа-ТВ. Я там знімаю цікаві відео. Там такий малюнок побачите з квітами", – йдеться в оголошенні.

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Тільки за одну ніч на канал дитини в YouTube підписалися понад тисяча осіб. До цього там було всього кілька підписників і, швидше за все, це були батьки і родичі.

Відео дитини присвячені тваринам, також курочкам, коту і папузі.

До речі, відео дитина почала викладати вісім місяців тому. На каналі вже 28 роликів, деякі з них набрали понад 20 тисяч лайків.

Раніше ми писали, що в США адвокат Рід Понтон з'явився на онлайн-засіданні техаського окружного суду, яке проходило в Zoom, у вигляді мультяшного кошеня.

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