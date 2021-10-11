З0 ударів ножем: у Вінницькій області 16-річна дівчинка вбила маму

Між ними сталася сварка. Злочинниця заховала тіло в колодязі

Підліток зарізала свою маму. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Козятин Вінницької області 16-річна дівчинка вбила свою 35-річну маму. Жертву знайшли мертвою в колодязі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України.

Деталі НП

9 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про зникнення 35-річної жінки. Поліцейські під час проведення пошуків знайшли її в колодязі.

Потерпіла загинула від численних ножових поранень. У злочині запідозрили і затримали її 16-річну доньку. Неповнолітню помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Жертву знайшли в колодязі. Фото: ГУ НП України

Що кажуть у поліції?

Як виявилося, жертву розшукали із залученням кінологічної служби. Під час обстеження території правоохоронці натрапили на сліди крові біля колодязя центрального водопостачання сусіднього недобудованого будинку. Всередині виявили тіло зниклої жінки, присипане камінням і старим одягом.

У підсумку на підставі зібраних доказів під підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину потрапила неповнолітня донька загиблої.

Місце, де сталося вбивство. Фото: ГУ НП України

Між мамою і донькою відбулася сварка

За попередньою інформацією, під час сварки на кухні 16-річна дівчинка завдала матері близько 30 ножових поранень. Після цього вона на тачці вивезла тіло вбитої на територію нежилого будинку та кинула його в колодязь.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисниця прибрала в будинку, сховала свій закривавлений одяг і знаряддя вбивства – кухонний ніж.

Закривавлений одяг. Фото: ГУ НП України

Що загрожує злочинниці?

Слідчі оголосили неповнолітній зловмисниці про підозру у вчиненні умисного вбивства відповідно до ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину, кримінальна відповідальність настає з 14 років.

Зараз вирішується питання про обрання 16-річній дівчинці запобіжного заходу – утримання під вартою. За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув'язнення.

У Вінницькій області сталося вбивство. Фото: ГУ НП України

Місце злочину. Фото: ГУ НП України

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