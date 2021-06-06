Зачепила спінінгом електромережу: у Полтавській області дівчинку вразило струмом на риболовлі

У Полтавській області в реанімацію госпіталізували 8-річну дівчинку. Її вразило струмом під час риболовлі.
Про це повідомили в ДСНС у Полтавській області.
Інцидент стався у Глобиному 5 червня о 12:30. Дівчинка закидала рибальський спінінг і зачепила лінію електропередачі. У неї діагностували враження електрострумом, опіки обох долонь і лівої гомілки.
Потерпілу госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні у Кременчуці. Нині дитина у тяжкому стані.
Нагадаємо, у Чернігівській області спроба зробити фото на даху поїзда закінчилася трагедією – хлопця вдарило струмом, він загорівся.
Крім того, у Житомирській області від удару струмом загинув 16-річний хлопець. Юнак вирішив залізти в електрощитову. Він помер ще до приїзду медиків.
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