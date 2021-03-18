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Затриманий зізнався у вбивстві семирічної Маші в Херсонській області

18 березня, 08:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

ДНК-експертиза підтвердила причетність чоловіка до злочину

Затриманий у справі про вбивство 7-річної Марії Борисової 62-річний житель села Щасливе на Херсонщині Микола В. зізнався, що вбив дівчинку.

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Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що ДНК-експертиза підтвердила причетність чоловіка до злочину.

"Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт", – написав він.

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Глава Нацполіції розповів, що хтось намагається вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта, і звинуватила іншу людину.

Зараз підозрюваний залишається під вартою. На цей момент поліція збирає і належним чином оформляє доказову базу.

Нагадаємо, семирічна Маша Борисова, мешканка села Щасливе, зникла 7 березня. Її шукали чотири дні – дівчинку знайшли мертвою в сараї. У поліції припускають, що тіло дитини могли підкинути. За даними експертизи, дівчинку зґвалтували і задушили. У суботу, 13 березня, Машу поховали– попрощатися з нею прийшли близько 400 осіб.

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вбивство дівчинка підозрюваний зізнання Херсонська область
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