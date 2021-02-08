Русский
$ 27,77
33,28
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Задихнувся під завалами: на підприємстві у Хмельницькій області загинув чоловік, ще двоє постраждали

8 лютого, 16:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Двох чоловіків встигли знайти і врятувати

У Хмельницькій області на підприємстві стався зсув в силосній ямі. У результаті одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Реклама

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Зазначається, інцидент трапився у селі Поляхова. Через зсув у силосній ямі троє працівників підприємства виявилися у пастці.

Відео: Сьогодні

Двох рятувальники встигли знайти і відкопати, чоловіки були живі. Одного врятувати не вдалося. Він задихнувся під завалами.

В тренді
Одним абзацом. Загострення на Донбасі

Нагадаємо, раніше в Хмельницькому стався обвал грунту, тріщини дійшли до фундаменту житлового будинку. На щастя, під самим будинком грунт витримав, завдяки цьому багатоповерхівка не впала.

Реклама

Крім того, "Сьогодні" повідомляли, що в центрі Одеси обвалився аварійний будинок. Будівлю визнали такою ще 20 років тому, але мешканців за весь час так і не відселили.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

обвал загиблі Хмельниччина підприємства завали
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраїна
Пожежа у торговельному центрі на Миколаївщині: з'явилися подробиці
Пожежа у торговельному центрі на Миколаївщині: з'явилися подробиціІнші регіони
Сказала, що їй зле, і знепритомніла: у дитсадку на Полтавщині померла 19-річна вихователька
Сказала, що їй зле, і знепритомніла: у дитсадку на Полтавщині померла 19-річна вихователькаІнші регіони
"Поки я живий – ви горем забезпечені": під Полтавою копи піймали рецидивіста-втікачаУкраїна
У Миколаївській області горить торговельний центр (фото, відео)
У Миколаївській області горить торговельний центр (фото, відео)Інші регіони
У Черкасах п’ятеро ексміліціонерів підуть під суд за злочини проти Євромайдану
У Черкасах п’ятеро ексміліціонерів підуть під суд за злочини проти ЄвромайдануУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти