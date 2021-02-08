Задихнувся під завалами: на підприємстві у Хмельницькій області загинув чоловік, ще двоє постраждали

У Хмельницькій області на підприємстві стався зсув в силосній ямі. У результаті одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Зазначається, інцидент трапився у селі Поляхова. Через зсув у силосній ямі троє працівників підприємства виявилися у пастці.
Двох рятувальники встигли знайти і відкопати, чоловіки були живі. Одного врятувати не вдалося. Він задихнувся під завалами.
Нагадаємо, раніше в Хмельницькому стався обвал грунту, тріщини дійшли до фундаменту житлового будинку. На щастя, під самим будинком грунт витримав, завдяки цьому багатоповерхівка не впала.
Крім того, "Сьогодні" повідомляли, що в центрі Одеси обвалився аварійний будинок. Будівлю визнали такою ще 20 років тому, але мешканців за весь час так і не відселили.
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