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Зґвалтували і задушили: експертиза підтвердила вбивство дівчинки в Херсонській області

12 березня, 19:51

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Смерть наступила внаслідок механічної асфіксії

Правоохоронці закінчили експертизу щодо загибелі Марії Борисової у Херсонській області. Результати підтвердили, що семирічну дівчинку зґвалтували і задушили.

Про це повідомила прессекретар управління Нацполіції у Херсонській області Тетяна Пшонь, повідомляє "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

"Наразі судово-медичних експертом підтверджена причина смерті неповнолітньої Марії Борисової. А саме – механічна асфіксія. Крім того, медичний експерт підтвердив, що дівчинка була зґвалтована", – сказала правоохоронець.

Зараз у селі на кожній вулиці стоять машини патрульних. На в'їзді і виїзді з села поліцейські фіксують і перевіряють майже кожну машину.

Слідство триває. Усі сподіваються на те, що злочинця знайдуть найближчим часом.

Нагадаємо, правоохоронці перевіряють кілька потенційних підозрюваних у вбивстві семирічної Марії Борисової.

Також ми писали, як живе село Щасливе після вбивства дівчинки.

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вбивство згвалтування дівчинка поліцейські Херсонська область
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