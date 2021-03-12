Зґвалтували і задушили: експертиза підтвердила вбивство дівчинки в Херсонській області

Правоохоронці закінчили експертизу щодо загибелі Марії Борисової у Херсонській області. Результати підтвердили, що семирічну дівчинку зґвалтували і задушили.
Про це повідомила прессекретар управління Нацполіції у Херсонській області Тетяна Пшонь, повідомляє "Сьогодні".
"Наразі судово-медичних експертом підтверджена причина смерті неповнолітньої Марії Борисової. А саме – механічна асфіксія. Крім того, медичний експерт підтвердив, що дівчинка була зґвалтована", – сказала правоохоронець.
Зараз у селі на кожній вулиці стоять машини патрульних. На в'їзді і виїзді з села поліцейські фіксують і перевіряють майже кожну машину.
Слідство триває. Усі сподіваються на те, що злочинця знайдуть найближчим часом.
Нагадаємо, правоохоронці перевіряють кілька потенційних підозрюваних у вбивстві семирічної Марії Борисової.
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