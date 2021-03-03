Закрили дітей у будинку і поїхали: у Вінницькій області в пожежі загинула дівчинка, її сестра – у реанімації

Дівчинка, що вижила, зараз в медикаментозній комі

На Вінниччині мати зі співмешканцем закрили в будинку дочок і поїхали в сусіднє село. Коли повернулися, їхнє житло вже горіло, дворічна дівчинка померла.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Як все відбулося?

Маленький будинок на дві кімнати спалахнув удень. Перед тим як залишити дітей, батьки так натопили піч, що від високої температури загорілося ганчір'я, що лежало поруч .

Дівчатка вже не могли самостійно вибратися з вогню. Температура всередині була такою, що плавилася техніка і металевий посуд.

Відео: Сьогодні

Дочок двох і шести років витягувала мама Світлана. Коли будинок горів, вона якраз повернулася з села, де шукала роботу.

"Залізла в будинок і побачила, що від печі йде вогонь. Вона почала шукати дітей. У будинку було дуже багато диму. Знайшовши на ліжку двох своїх непритомних дітей, вона їх винесла на вулицю", – сказав поліцейський Віталій Стахов.

Що з дітьми?

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Дворічна Вікторія задихнулася чадним газом.

Її шестирічна сестричка Уляна в реанімації, у неї сильно обпалені легені. Скільки ще дівчинка проведе в лікарні, невідомо. Дитина в медикаментозній комі на апараті ШВЛ. У неї вимивається з дихальних шляхів сажа, яка потрапила під час дихання в пожежі.

Що ще відомо?

Сусіди розповідають, сім'я переїхала в зйомний будинок кілька місяців тому. Дорослих майже не бачили, а ось дітей добре пам'ятають.

"Я завжди пригощала: чай їм давала і цукерки. Вони вискочать тут ось, в шпаринку, та маленька така красива дівчинка, ямочки такі на щоках, біленька така, така кнопочка, Боже, красуня, я не можу", – сказала мешканка села Галина Нікуліна.

Бабуся дітей Галина Прокопів розповіла, що дочка двічі була заміжня. Діти від різних чоловіків. Раніше жили в одному будинку, а коли познайомилася з В'ячеславом – забрали дочок і поїхали в сусіднє село.

Поки правоохоронці визначають, хто відповість за смерть дворічної Вікторії. Вони запевняють, що сім'я неблагонадійна, тому Світлану можуть позбавити батьківських прав.

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Нагадаємо, раніше в Києві вночі горіла квартира в багатоповерхівці.

Крім того, у Вінницькій області 16-річний хлопець сам ледь не загинув, але врятував з вогню чотирирічну сестру.

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