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Закриття ринків – удар по малому бізнесу: в Полтаві протестують підприємці (фото)

1 квітня, 11:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У регіоні з 3 квітня підсилюють карантинні обмеження

Під стінами Полтавської ОДА підприємці мітингують проти закриття ринків на карантин з 3 квітня.

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Як повідомляє "Зміст", підприємці продуктових і непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати на вихідних.

Фото: ЗМІСТ

Фото: ЗМІСТ

За словами протестувальників, вони не отримають допомоги бізнесу від уряду, адже за розподілом їх регіон не знаходиться у "червоній зоні" карантину.

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Фото: ЗМІСТ

Фото: ЗМІСТ

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Як розповів заступник голови народної кооперації "Полтавщина" Олександр Лещенко, підприємці проти закриття ринків, адже це удар по малому бізнесу.

Фото: ЗМІСТ

Фото: ЗМІСТ

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Нагадаємо, згідно з рішенням комісії, з 3 по 17 квітня будуть діяти заборони на:

  • роботу барів, ресторанів, кафе, крім адресної доставки замовлень і навинос;
  • роботу ТРЦ, непродовольчих ринків;
  • роботу установ культури, проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;
  • прийом відвідувачів у спортзалах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання карантину.

Що дозволено:

  • відвідування навчальних закладів студентам 6-го курсу та інтернам-медикам, які задіяні в боротьбі з COVID-19;
  • робота дитячих садків;
  • відвідування шкіл учнями 1-4 класів.

Раніше ми повідомляли, що незважаючи на зростання захворюваності, уряд не розглядає можливість введення повного локдауну по всій території України.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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ринки карантин Полтава мітинг підприємці Полтавська область коронавірус обмеження
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