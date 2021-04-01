Закриття ринків – удар по малому бізнесу: в Полтаві протестують підприємці (фото)

У регіоні з 3 квітня підсилюють карантинні обмеження

Під стінами Полтавської ОДА підприємці мітингують проти закриття ринків на карантин з 3 квітня.

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Як повідомляє "Зміст", підприємці продуктових і непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати на вихідних.

Фото: ЗМІСТ

За словами протестувальників, вони не отримають допомоги бізнесу від уряду, адже за розподілом їх регіон не знаходиться у "червоній зоні" карантину.

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Фото: ЗМІСТ

Як розповів заступник голови народної кооперації "Полтавщина" Олександр Лещенко, підприємці проти закриття ринків, адже це удар по малому бізнесу.

Фото: ЗМІСТ

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Нагадаємо, згідно з рішенням комісії, з 3 по 17 квітня будуть діяти заборони на:

роботу барів, ресторанів, кафе, крім адресної доставки замовлень і навинос;

адресної доставки замовлень і навинос; роботу ТРЦ, непродовольчих ринків;

роботу установ культури, проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;

прийом відвідувачів у спортзалах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання карантину.

Що дозволено:

відвідування навчальних закладів студентам 6-го курсу та інтернам-медикам, які задіяні в боротьбі з COVID-19;

робота дитячих садків;

відвідування шкіл учнями 1-4 класів.

Раніше ми повідомляли, що незважаючи на зростання захворюваності, уряд не розглядає можливість введення повного локдауну по всій території України.

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