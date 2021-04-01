Закриття ринків – удар по малому бізнесу: в Полтаві протестують підприємці (фото)

Під стінами Полтавської ОДА підприємці мітингують проти закриття ринків на карантин з 3 квітня.
Як повідомляє "Зміст", підприємці продуктових і непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати на вихідних.
Фото: ЗМІСТ
За словами протестувальників, вони не отримають допомоги бізнесу від уряду, адже за розподілом їх регіон не знаходиться у "червоній зоні" карантину.
Фото: ЗМІСТ
Як розповів заступник голови народної кооперації "Полтавщина" Олександр Лещенко, підприємці проти закриття ринків, адже це удар по малому бізнесу.
Фото: ЗМІСТ
Нагадаємо, згідно з рішенням комісії, з 3 по 17 квітня будуть діяти заборони на:
- роботу барів, ресторанів, кафе, крім адресної доставки замовлень і навинос;
- роботу ТРЦ, непродовольчих ринків;
- роботу установ культури, проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;
- прийом відвідувачів у спортзалах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання карантину.
Що дозволено:
- відвідування навчальних закладів студентам 6-го курсу та інтернам-медикам, які задіяні в боротьбі з COVID-19;
- робота дитячих садків;
- відвідування шкіл учнями 1-4 класів.
Раніше ми повідомляли, що незважаючи на зростання захворюваності, уряд не розглядає можливість введення повного локдауну по всій території України.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк