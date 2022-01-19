Заборонено вмикати тепло. Під Вінницею в дитсадку мерзнуть діти

У селищі Бар Вінницької області у дитячому садку мерзнуть діти, оскільки в установі лише 8 градусів тепла. Батьки обурені тим, що керівництво садка заборонило вмикати газовий котел.
Про це повідомила мама одного з дітей Лариса Генсіровська, передає ТСН.
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За словами мами одного з вихованців Лариси, у дитячому садку діти гріють руки гарячою водою, а вихователі сидять у шапках та верхньому одязі. В установі температура повітря становить лише +10 градусів у групі, а в спальні – 8 градусів тепла.
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Батькам доводиться одягати дітей дуже тепло:
"Надягаємо футболку, тоненьку кофту, зверху теплий гольф і теплу кофту на байці. Колготи, теплі штани, двоє теплих шкарпеток. Вихователі сидять в осінніх куртках, шапках і замотуються бабусиними хустками. Дітям миють руки гарячою водою, щоб зігріти. Гріють, виводять їх на вулицю та змушують бігати, щоб вони зігрілися", – розповіла Лариса.
У дитсадку дуже холодно. Фото: ТСН
Керівництво забороняє вмикати газовий котел для тепла
За словами жінки, у дитячому садку є твердопаливний та газовий котли. Газовий вмикається автоматично, коли на вулиці низька температура. Лариса наголосила, що цього року дошкільний заклад не включили до договору про газопостачання. Це було сплановано заздалегідь, що газовий котел у садку цієї зими не повинен включатись.
Батьки вихованців почали звертатися до керівництва селища, але там наказали вихователям встановити у групах та спальнях обігрівачі.
"Я так зрозуміла, що газове обладнання відключили взагалі. Там автоматика була від твердопаливного котла до газового, якщо твердопаливний котел не справляється, газ автоматично повинен включатись, а вони зробили щось, що він не включається, і треба чекати майстра з Вінниці, який налаштує цю автоматику", – обурилася Лариса.
Звернення батьків. Фото: ТСН
Чи розв'язали проблему?
Через тривалий час у середу, 19 січня, у дитсадку таки ввімкнули газовий котел. Наразі температура повітря в установі становить 14-15 градусів тепла.
"Ми лише увімкнули котел. Сподіваємось, буде тепло", – сказала завідувачка дитсадка Лариса Скульська.
У Кропивницькому мама забрала переохолоджену доньку із садка
У Кропивницькому місцева мешканка Оксана Демінтієнко лікує свою дворічну дочку після переохолодження у дитячому садку. Жінка забрала звідти дитину з посинілими губами та судомами.
Як розповіла Оксана, у дитячому садку температура була 15 градусів. Їй зателефонували і сказали, що у її дочки сині губи та її трясе.
"Я її забрала і повезла до лікарні. Лікар сказала, що це від переохолодження. Сьогодні здали аналізи, бо підвищена температура тіла була і вчора, і сьогодні. У нашій групі 15 градусів уже тиждень. Я одягала дитині кожушок, черевики та теплі колготки", – зауважила Оксана.
За словами жінки, на ліки вона витратила майже 900 гривень.
Як розповіла лікар Ірина Дуванова, дитина тремтіла, оскільки було холодно в дитсадку. У дівчинки була температура 37,5, а коли прийшла на прийом – вже 39.
"У дитини були симптоми гострої респіраторної інфекції. Вона дуже часто ходила в туалет, це буває, коли людина переохолоджується, від цього розвивається вірусна інфекція", – повідомила лікар.
Співробітниця відділу управління Держпродспоживслужби в області Тамара Третяк розповіла, що відповідальність за температурний режим у дитсадку несе власник.
"Відповідно до санітарного регламенту, температура у групових приміщеннях дошкільних закладів має бути від 19 до 23 градусів тепла. Опалення у дитячому садку включили, у закладі проводяться роботи, батареї вже теплі", — додала Третяк.