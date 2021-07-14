Зарізала і сховала під цеглою. У Житомирській області 15-річна дівчина вбила свого хлопця

В Житомирській області 15-річну дівчину підозрюють у вбивстві свого 14-річного хлопця. Тіло юнака знайшли під цеглою недалеко від його будинку.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Трагедія сталася у селі Сингаї. До правоохоронців спочатку звернулася мати хлопчика і сказала, що її син увечері пішов з дому і не повернувся.
Через кілька годин його тіло знайшли під завалами цегли у покинутій будівлі.
За версією поліції, дівчина з хлопцем ходили до цієї будівлі і там посварилися. Вона порізала юнакові шию і груди, а потім заховала тіло.
Коли копи спілкувалися з нею, підозрювана намагалася збрехати, але її розкусили. Вона кілька разів змінювала версії, так що мотиви вбивства поки невідомі. На місці події і у дворі дівчини знайшли докази її причетності до вбивства.
Зараз дівчина затримана, їй повідомили про підозру. За умисне вбивство підлітку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Львівській області порізали таксиста на виклиці. У нього п'ять ножових поранень у груди і живіт.
Крім того, в Одесі чоловік причепився до незнайомця через його зовнішнього вигляду, після чого накинувся з ножем.