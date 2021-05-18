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Змушував виносити гроші з дому: у Херсонській області школяр знущався над хлопчиком

18 травня, 15:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Підліток постійно ображав хлопчика, знімав на телефон і вказував, що йому робити. Розмови вчителів і батьків не допомагали

/ Фото: Pexels

У Херсонській області восьмикласник принижував і ображав учня шостого класу. За буллінг на матір школяра склали адмінпротокол.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що до правоохоронців надійшло колективне звернення від адміністрації школи в Каховському районі. Педагоги заявили, що з 15-літнім хлопчиком вже пробували розмовляти батьки і вчителі, але це не дало результату.

Копи з'ясували, що підліток з початку року словесно принижував молодшого хлопчика, змушував його говорити нецензурні слова і знімав це на відео. Також кривдник змусив школяра обмотатися плівкою і під виглядом участі в флешмобі теж знімав це на телефон. При цьому інші діти весь час спокійно спостерігали за цим і не реагували.

За словами постраждалого хлопчика, старшокласник ще просив його виносити з дому гроші та інструменти батьків, а потім передавати всі йому.

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З порушником поліцейські провели профілактичну бесіду, а стосовно його матері склали адміністративний протокол за буллінг.

Нагадаємо, на Львівщині суд оштрафував директора школи за буллінг над учнями.

Крім того, у Херсонській області троє хлопців довели 14-річну дівчинку до суїциду.

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