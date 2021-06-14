Затягнув жертву в авто і вивіз за місто: у Черкасах спецназ затримав ґвалтівника (відео)

У Черкасах з десяток спецназівців затримували підозрюваного в згвалтуванні. Це 26-річний житель Сміли, раніше судимий за аналогічний злочин.
Про це повідомили новини "Сьогодні".
Зловмисник затягнув жінку до автомобіля, зв'язав руки, а потім вивіз за місто. Там і згвалтував.
Щоб з'ясувати, хто вчинив наругу, оперативникам знадобилося кілька днів. Правоохоронці розгорнули цілу спецоперацію біля дому підрозрюваного.
За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одесі педофіл згвалтував школярку. Молодик відправляв дівчинці відео з порнографією, листувався з нею про секс.
Крім того, у Львові учень 10-го класу намагався згвалтувати 26-річну жінку. Суд визнав хлопця винним, його засудили до випробувального терміну.