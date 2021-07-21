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Затопило транспорт і змило асфальт: негода не пощадила Кропивницький (відео)

21 липня 2021 1:23

Юлія Безпечна , Юлія Бабак

У деяких районах випав град з голубине яйце, а поривами вітру повалило дерева

Негода у Кропивницькому / колаж "Сьогодні"

Негода у Кропивницькому / колаж "Сьогодні"

У Кропивницького ввечері у вівторок через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а десь навіть змило асфальт. При цьому сильний вітер валив дерева.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Потужна злива залила основні міські магістралі за лічені хвилини і машини фактично опинилися у водному полоні. Деякі не втрачали надії проскочити залиті частини доріг, але вдавалося це далеко не всім.

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Потоки води також затоплювали громадський транспорт, який практично плив вулицями – вода повністю покривала колеса автобусів.

З дощем не впоралися і деякі ливнівки багатоповерхівок і вода затопила під'їзди. У деяких районах випав град з голубине яйце. Поривами вітру повалило кілька дерев, які, падаючи, обривали електродроти.

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А на деяких вулицях навіть змило частину дорожнього покриття.

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Нагадаємо, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин, у результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення опинилася столична станція метро "Позняки".

Напередодні у столиці після злив затопило станцію метро "Берестейська". У вестибюлі стояла вода і всіх пасажирів евакуювали.

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