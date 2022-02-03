Зайці на деревах та равлики-велетні: село на Вінниччині "захопили" скульптури (відео)

Найкращі скульптури визначать наприкінці лютого, а переможці отримають приз

Зайці на деревах, трактористи на зупинках та звідусіль равлики-велетні. Жителі села

на Вінниччині взимку стають скульпторами. Зі снігу вони ліплять десятки фігур, а потім змагаються, у кого краще.

Ліплять навіть дорослі

Не пензликом, а паличкою вчитель Віктор малює карту України. Ліпить глобус із снігу, а поряд гігантський жовто-блакитний бант. Таких скульптур навколо школи – десятки.

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Сніг у відра набирають лопатами, а обтесують скульптури шпателями. Ліплять химерні постаті навіть дорослі.

Вже третю зиму усі мешканці села стають скульпторами. Спочатку ліпили заради розваги, а тепер змагаються за найкреативнішу ідею.

" Десь зав'язали хустку, десь дали баян, там скрипка навіть була і вже вийшли такі креативні фігурки ", – каже мешканка Луки-Мелешківської Катерина Кириленко.

Фантазії немає межі

Люди на деревах ліплять зайців, на зупинках є снігові трактористи. У центрі села розмістився гігантський равлик. Голова громади каже, що у вільний час батьки з дітьми вже не сидять удома.

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"Раніше було сніг, холодно, нічого робити, а тут розвага змусила людей вийти на вулиці та радіти тому, що у нас є", – каже голова Лука-Мелешківської територіальної громади Богдан Августович.

Найкращі скульптури визначать наприкінці лютого. Переможцям приз – відпочинок у спа-салоні. Естафету на найкращі снігові скульптури жителі села вже передали сусіднім громадам та сподіваються, що це стане традицією.

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