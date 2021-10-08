"Дружина знайде всіх коханок": санлікар Херсонщини розповів, чому потрібні щеплення

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Санлікар Херсонщини оригінально закликав вакцинуватися. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич оригінально закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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"Не спалитесь, вакцинуйтеся!"

Юрій Ромаскевич розмістив наступне послання українцям:

"Не забувайте, що, коли ми покладемо вас у нашу реанімацію, ми віддамо ваші речі і телефон вашій дружині, вона знайде всіх ваших коханок. Тому, щоб не спалитись, вакцинуйтеся", – написав головний санітарний лікар Херсонської області.

Пост Юрія Ромаскевича. Скриншот

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Масова вакцинація спрацює?

У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводили експеримент – масово вакцинували населення і перевіряли, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однієї дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

В кінці літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

Відмова від вакцинації

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не вакцинуються проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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Хто в зоні ризику COVID-19?

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, COVID-19 найбільш небезпечний для людей старших за 60 років, з хронічними захворюваннями й тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші). У МОЗ додають, що вакцинація від коронавірусу — це єдиний шанс вберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

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