Житель Вінниці "заробив" понад мільйон гривень на онлайн-переказах

Підозрюваному загрожує до 8 років в'язниці

У Вінницькій області викрили чоловіка у привласненні понад мільйона гривень під виглядом надання послуг онлайн-переказу грошей.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 31-річний місцевий житель розробив фішингові сайти, де нібито надавалися послуги онлайн-переказу грошей.

Чоловік використовував платні маркетингові та аналітичні ресурси, щоб його сайти виводилися на перші позиції пошукових сервісів.

Фігурант отримував банківські дані користувачів, які намагалися здійснити платіжні операції на таких сайтах. Далі, використовуючи ці дані, зловмисник привласнював гроші з рахунків.

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За попередніми даними, громадян завдано понад мільйон гривень збитків. Зараз правоохоронці встановлюють потерпілих осіб.

У будинку і в автомобілі копи провели обшуки. Вилучена і спрямована на експертизу комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки та жорсткі диски.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "шахрайство". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області затримали шахраїв, які обіцяли роботу за кордоном.

Також нагадаємо, в Херсонській області затримали шахрайок, які знімали порчу по фото.

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