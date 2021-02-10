Русский
$ 27,64
33,44
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Житель Вінниці "заробив" понад мільйон гривень на онлайн-переказах

10 лютого, 11:43

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваному загрожує до 8 років в'язниці

У Вінницькій області викрили чоловіка у привласненні понад мільйона гривень під виглядом надання послуг онлайн-переказу грошей.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 31-річний місцевий житель розробив фішингові сайти, де нібито надавалися послуги онлайн-переказу грошей.

Чоловік використовував платні маркетингові та аналітичні ресурси, щоб його сайти виводилися на перші позиції пошукових сервісів.

Фігурант отримував банківські дані користувачів, які намагалися здійснити платіжні операції на таких сайтах. Далі, використовуючи ці дані, зловмисник привласнював гроші з рахунків.

Реклама

За попередніми даними, громадян завдано понад мільйон гривень збитків. Зараз правоохоронці встановлюють потерпілих осіб.

В тренді
"Поплили" могили і вінки: в Мукачевому затопило кладовище (відео)

У будинку і в автомобілі копи провели обшуки. Вилучена і спрямована на експертизу комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки та жорсткі диски.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "шахрайство". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області затримали шахраїв, які обіцяли роботу за кордоном.

Також нагадаємо, в Херсонській області затримали шахрайок, які знімали порчу по фото.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші шахраї поліція перекази Вінницька область
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраїна
Пожежа у торговельному центрі на Миколаївщині: з'явилися подробиці
Пожежа у торговельному центрі на Миколаївщині: з'явилися подробиціІнші регіони
Сказала, що їй зле, і знепритомніла: у дитсадку на Полтавщині померла 19-річна вихователька
Сказала, що їй зле, і знепритомніла: у дитсадку на Полтавщині померла 19-річна вихователькаІнші регіони
Нікого не було поруч, кричала на всю лікарню: у Херсонській області померли породілля і дитина
Нікого не було поруч, кричала на всю лікарню: у Херсонській області померли породілля і дитинаІнші регіони
"Поки я живий – ви горем забезпечені": під Полтавою копи піймали рецидивіста-втікачаУкраїна
У Миколаївській області горить торговельний центр (фото, відео)
У Миколаївській області горить торговельний центр (фото, відео)Інші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти