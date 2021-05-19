Житель Житомира купив ковбасу з щурячими лапами і хвостом (фото)

Військовий купив у місцевому магазині ковбасу, але був ошелешений жахливою "начинкою" – він показав, як це було

У Житомирі місцевий житель Олег Гаврилов купив ковбасу фірми "Гармаш", усередині якої були щурячі лапи і хвіст.

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Фото і відео неприємної знахідки він опублікував у Facebook.

На знімках видно, що у ковбасі були лапки з шерстю і велика частина хвоста.

"Я військовий, бачив у своєму житті багато чого, повірте мені, але ковбасу з щурячими лапами – вперше таке бачу! Ковбаса фірми "Гармаш", купили в магазині, наче все доборе і вже вдома тупо офігіли від того, що було всередині. Нас на фронті таким лайном не кормили, я вам клянусь", – написав Гаврилов.

Обережно! На відео ненормативна лексика!

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Нагадаємо, раніше жителька Запоріжжя купила ковбасу з хробаками всередині.

Крім того, у харківському магазині миша бігала в холодильнику з ковбасою.