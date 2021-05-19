Житель Житомира купив ковбасу з щурячими лапами і хвостом (фото)

У Житомирі місцевий житель Олег Гаврилов купив ковбасу фірми "Гармаш", усередині якої були щурячі лапи і хвіст.
Фото і відео неприємної знахідки він опублікував у Facebook.
На знімках видно, що у ковбасі були лапки з шерстю і велика частина хвоста.
"Я військовий, бачив у своєму житті багато чого, повірте мені, але ковбасу з щурячими лапами – вперше таке бачу! Ковбаса фірми "Гармаш", купили в магазині, наче все доборе і вже вдома тупо офігіли від того, що було всередині. Нас на фронті таким лайном не кормили, я вам клянусь", – написав Гаврилов.
Обережно! На відео ненормативна лексика!
Нагадаємо, раніше жителька Запоріжжя купила ковбасу з хробаками всередині.
Крім того, у харківському магазині миша бігала в холодильнику з ковбасою.