Русский
$ 27,44
33,53
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Житель Житомира купив ковбасу з щурячими лапами і хвостом (фото)

19 травня, 12:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Військовий купив у місцевому магазині ковбасу, але був ошелешений жахливою "начинкою" – він показав, як це було

У Житомирі місцевий житель Олег Гаврилов купив ковбасу фірми "Гармаш", усередині якої були щурячі лапи і хвіст.

Реклама

Фото і відео неприємної знахідки він опублікував у Facebook.

На знімках видно, що у ковбасі були лапки з шерстю і велика частина хвоста.

"Я військовий, бачив у своєму житті багато чого, повірте мені, але ковбасу з щурячими лапами – вперше таке бачу! Ковбаса фірми "Гармаш", купили в магазині, наче все доборе і вже вдома тупо офігіли від того, що було всередині. Нас на фронті таким лайном не кормили, я вам клянусь", – написав Гаврилов.

Обережно! На відео ненормативна лексика!

В тренді
Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах (фото, відео)
В тренді
Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26
В тренді
У Кременчуці учень вирішив "покінчити з собою" через відібрані на уроці чіпси
Реклама

Нагадаємо, раніше жителька Запоріжжя купила ковбасу з хробаками всередині.

Крім того, у харківському магазині миша бігала в холодильнику з ковбасою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Загибла в ДТП під Рівним сім'я їхала на кладовище – ексклюзив (оновлено)
Загибла в ДТП під Рівним сім'я їхала на кладовище – ексклюзив (оновлено)Інші регіони
Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життя
Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життяУкраїна
У Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкою
У Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкоюІнші регіони
Досліджував історію Голокосту. У Миколаєві по-звірячому вбили відомого вченого
Досліджував історію Голокосту. У Миколаєві по-звірячому вбили відомого вченогоІнші регіони
У Херсонській області пастор тримав у рабстві сто людей (фото)
У Херсонській області пастор тримав у рабстві сто людей (фото)Інші регіони
Алкоголь, мати і гонки: на Полтавщині діти влаштували шоу на кладовищі
Алкоголь, мати і гонки: на Полтавщині діти влаштували шоу на кладовищіІнші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти