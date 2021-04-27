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Вінничанина засудили до довічного. Подробиці жорстокого вбивства всієї родини

27 квітня, 15:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Справа про вбивство чотирьох людей тривала більше двох років – чоловіка визнали осудним і засудили до максимального строку

У Вінниці чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство всієї родини. Він забив молотком свою матір, дружину і двох маленьких дітей, щоб почати жити з новою сім'єю.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла речник поліції Вінницькій області Анна Олійник.

"Свою хвору маму, дружину та двох дітей він убив молотком. Злочин скоїв, щоб позбутися від своєї колишньої сім'ї і почати жити з новою. Можна сказати, жив серед двох вогнів", – сказала вона.

Після жорстокої розправи зловмисник поїхав в іншу частину міста і там на смітнику викинув молоток. Після цього пішов купувати новорічні подарунки своїй іншій родині.

За словами поліцейської, під час розслідування оперативники перелопатили тонни сміття на місцевому звалищі, щоб знайти пакет з молотком – знаряддям вбивства. На ньому були ДНК підозрюваного, убитих жінок і дітей. Тільки тоді чоловік зізнався у вбивстві.

На суді вбивця переконував суддів, що тоді не усвідомлював своїх дій. Однак експертиза підтвердила, що чоловік є осудним.

Розслідування і суди тривали більше двох років. Сьогодні, 27 квітня, йому оголосили вирок – довічне ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Києві 16-річний хлопець зарізав батьків і молодшого брата.

Як з'ясували "Сьогодні", підлітку здавалося, що брата люблять більше. Батьки його часто лаяли.

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вбивство вирок довічне ув'язнення довічне Вінницька область
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