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Житомир затопило після зливи з грозою – жителі плавають на надувному матраці (відео)

30 травня, 17:31

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Місцеві жителі вже звикли до потопів – після злив місто часто майже плаває, тож люди почали ставитись до цього з гумором

У неділю, 30 травня, Житомир залила злива, яка майже затопила місто.

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Про це повідомляє "Житомир.info".

Як наслідок, непрохідною стала вулиця Покровська і перехрестя Покровської та Грушевського. Місцеві жителі розповідають, що такі потопи вже стали звичними.

На кадрах видно, що автомобілі опинилися заблоковані потоками води, а пішоходам води по коліна.

Проте потоп не лише засмутив житомирян, а й дав змогу декому з них розважитись. Люди пливли по вулиці на надувному матраці, а інші влаштували розваги на водному мотоциклі.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області через тривалі зливи в Червонограді затопило підвали лікарні та житлових будинків. Також вода стояла на присадибних ділянках і деяких вулицях.

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