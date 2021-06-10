"Золотого" екс-заступника голови Миколаївської ОДА виправдали: як розвалилася справа

Колишнього заступника голови Миколаївської обладміністрації Миколи Романчука, якого судили за великий хабар, відпустили на волю і повернуть все вилучене майно.

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Кореспонденти "Сьогодні" з'ясували, чому розвалилося гучна справа про хабарі, і що говорять прокурори і сам Романчук.

П'ять років суду

Микола Романчук каже, що постраждав через дурну славу. З 3 тисяч контактів у його телефоні друзів залишилися тільки 30.

"Це справжні друзі, які залишилися. Такі події випробовують друзів на чесність", – каже виправданий чиновник.

П'ять років слідства та судового розгляду – Миколу Романчука затримали в червні 2016 року за звинуваченням в отриманні 90 тис. доларів хабара. Весь цей час він заперечував свою провину.

"Я не винен. Покажіть мені людину, яка давала мені гроші, скільки грошей. І останній аргумент – мене пов'язували з людиною, яку я в очі не бачив. Я не знаю, хто це такий", – говорить Романчук.

Суддя дивується

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Звинувачення провину Романчука не довело, а суд виправдав повністю. Коли зачитували рішення, екс-чиновник не стримував сліз.

"Ми не можемо сказати, чи був факт хабара або не був, оскільки органи, які не мають повноважень розслідувати цю кримінальну виробництво, щось там зробили", – каже суддя Центрального районного суду Миколаєва Володимир Алейников.

Він не розуміє, чому докази збирала і звинувачувала військова прокуратура. До того ж, саме вона перекваліфікувала справу з важкої статті (15 років позбавлення волі) на штраф.

"Можливо це було прагнення деяких правоохоронців встановити істину. Не можуть органи неуповноважені, що не мають навичок і можливості, розслідувати ці злочини", – додає суддя Алейников.

Буде апеляція

Але радість виправданого чиновника може виявитися передчасною.

"Зазначене судове рішення має бути переглянуто. Я з ним особисто, з процесуальними висновками суду, не згоден. Тому зазначене рішення буде оскаржено в апеляційному порядку", – попередив прокурор спеціалізованої прокуратури у військовій і оборони сфері Південного регіону Сергій Яровий.

Після апеляції і касації суд має зняти арешт і повернути все вилучене майно – гроші, золото та антикваріат. Сам виправданий каже, що не багатий, а гроші заробив ще до чиновництва.

"Я був 18 років директором. На сьогодні зарплата керівника заводу в декілька разів більше за всіх губернаторів разом узятих. Їм дозволено збагачуватися, а мені ні?" – скаржиться Микола Романчук.

Колишня підлегла і нинішня сусідка Романчука Анна Олемська не вірить, що такий статок можна було заробити чесним шляхом.

"Які кошти треба мати, щоб набудувати таке в той час. Як виправдали – нехай живе далі. Найголовніше – щоб його совість була чиста", – говорить жінка.

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Тепер Романчук чекає, коли закриють відкриті щодо нього справи. А потім обіцяє запросити журналістів до себе додому і показати, яке добро нажив за роки роботи.

Нагадаємо, наприкінці минулого року колишній чиновник "Миколаївобленерго" намагався підкупити главу Фонду державного майна, але попався на гарячому.

А цього місяця заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника затримали за вимагання хабара за приватизацію готелю.

Про що говорили 9 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: