Русский
$ 28,28
34,91
  1. Новини в регіонах
  2. Запоріжжя Новини

5000 доларів за закриту справу: у Запоріжжі прокурора зловили на хабарі (фото)

11 січня, 18:14

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чоловіка затримали, коли той отримував гроші

У Запорізькій області військовий прокурор погорів на хабарі. Він вимагав гроші від військового за закриття кримінального провадження.

Реклама

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в Facebook.

Вона розповіла, що за "послугу" керівник військової прокуратури хотів отримати 5000 доларів (близько 140 тисяч гривень). Його затримали його під час отримання грошей. Порушнику скоро повідомлять про підозру і виберуть запобіжний захід.

Венедиктова зазначила, що за період її роботи на порушеннях викрили вже 20 прокурорів.

В тренді
Знущалися заради фото: у Чернігові на гучний корпоратив притягли теля на прив'язі
Реклама

"Ми категорично не толеруємо будь-які вчинки, що кидають тінь на професію чи ганьблять нашу інституцію. Відповідати має кожен – працівник це прокуратури, рядовий прокурор чи керівник. Тут немає і не може бути ніяких "своїх", – написала вона.

Нагадаємо, раніше колишній коп намагався за 1 млн доларів "купити" посаду начальника поліції Рівненської області.

Крім того, в Умані викрили у хабарництві начальника сектору відділу поліції і його посередника.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хабар прокурори Запорізька область Ірина Венедиктова
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Перший робочий день локдауну. Як працює громадський транспорт і які є обмеження
Перший робочий день локдауну. Як працює громадський транспорт і які є обмеженняУкраїна
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рік
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рікУкраїна
Персонально для кожної області: всі привітання Зеленського в одному відео
Персонально для кожної області: всі привітання Зеленського в одному відеоПолітика
Під Запоріжжям чоловіка спочатку збив
Під Запоріжжям чоловіка спочатку збив "легковик", а потім переїхала швидка допомогаЗапоріжжя
У Запоріжжі стріляли в охоронця магазину (відео)
У Запоріжжі стріляли в охоронця магазину (відео)Запоріжжя
У Запоріжжі
У Запоріжжі "Інтерсіті" на смерть збив людину (відео)Запоріжжя

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти