5000 доларів за закриту справу: у Запоріжжі прокурора зловили на хабарі (фото)

У Запорізькій області військовий прокурор погорів на хабарі. Він вимагав гроші від військового за закриття кримінального провадження.

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Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в Facebook.

Вона розповіла, що за "послугу" керівник військової прокуратури хотів отримати 5000 доларів (близько 140 тисяч гривень). Його затримали його під час отримання грошей. Порушнику скоро повідомлять про підозру і виберуть запобіжний захід.

Венедиктова зазначила, що за період її роботи на порушеннях викрили вже 20 прокурорів.

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"Ми категорично не толеруємо будь-які вчинки, що кидають тінь на професію чи ганьблять нашу інституцію. Відповідати має кожен – працівник це прокуратури, рядовий прокурор чи керівник. Тут немає і не може бути ніяких "своїх", – написала вона.

Нагадаємо, раніше колишній коп намагався за 1 млн доларів "купити" посаду начальника поліції Рівненської області.

Крім того, в Умані викрили у хабарництві начальника сектору відділу поліції і його посередника.

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