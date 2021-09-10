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"Велике будівництво" на Хортиці. Стало відомо, коли завершать роботи

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
10 вересня, 12:57
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Нині тривають фінальні роботи
Оглядовий майданчик на Хортиці. Фото: пресслужба проєктного офісу
Оглядовий майданчик на Хортиці. Фото: пресслужба проєктного офісу

У День захисника і захисниць України, День українського козацтва та Покрови відкриють відреставрований острів Хортиця в Запоріжжі. Всі заплановані на 2021-й роботи будуть завершені до 14 жовтня.

Про це повідомили в проектному офісі відродження острова Хортиця.

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Масштабна реконструкція, що почалася цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", охопила як аварійний Музей історії козацтва, так і локації просто неба.

Фото: пресслужба проєктного офісу
Фото: пресслужба проєктного офісу

Що відремонтували

Дах Музею, який протікав роками, вже врятований та перетворився на сучасний оглядовий майданчик. Наразі завершується облаштування та декорування фасадів. Окремо зводять добудову біля головного входу, де будуть розміщені каси для продажу квитків, гардероб, санвузли.

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На великій стіні Музею з’явиться новий логотип Хортиці із підсвіткою, навколо висадять дерева та прокладуть доріжку до громадського простору "Козацьке коло" та комплексу "Запорізька Січ".

"Козацьке коло" вже функціонує: наприкінці літа тут відбувся музичний фестиваль ZOUND 2021, який відвідали понад 15 000 гостей. Найближчим часом на Колі встановлять лавочки і підсвітять скульптури.

Читайте також: Лазерне шоу та оглядові майданчики: три речі, які потрібно побачити на новій Хортиці

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Пагорб із флагштоком та оглядовим майданчиком вже приймав перших відвідувачів на День прапора та День незалежності. Наразі тривають фінальні роботи: П-образні конструкції вже забезпечують освітлення стежки нагору, скоро зроблять інклюзивні трирівневі поручні для дітей, людей з інвалідністю на візках та для людей поважного віку.

Також 14 жовтня на Хортиці презентують унікальне лазерне шоу, створене за допомогою групи "Метінвест", яка долучилась до реконструкції острова.

Фото: пресслужба проєктного офісу
Фото: пресслужба проєктного офісу

Нагадаємо, за ініціативою першої леді України Олени Зеленської Хортиця стане повністю інклюзивним простором. Всі внутрішні та зовнішні локації, включаючи пішохідні доріжки, спроєктовані з дотриманням сучасних норм доступності.

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