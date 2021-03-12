"Велике будівництво": найпотужніший в Європі плавкран приступив до унікальної роботи на мосту у Запоріжжі

З його допомогою були змонтовані дві монтажні опори і одна тимчасова опора

Плавкран LK-800, який прибув до Запоріжжя зі Стамбула для будівництва мостового переходу через Дніпро, розпочав свою роботу в рамках програми "Велике будівництво". Про це повідомляє Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг Запорізької області.

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Кран задіяний на будівництві вантового мосту (споруди №10 Автотранспортної магістралі через р. Дніпро у Запоріжжі). З його допомогою уже змонтовані дві монтажні опори та одна тимчасова опора, на які в подальшому будуть монтувати секції прогонової будови мосту.

Як пояснює Служба автомобільних доріг, першою була змонтована монтажна опора №4, вагою 357 тонн. Для її встановлення плавкран зробив дві ходки: спочатку перевіз та змонтував нижній ярус опори, а потім верхній. Монтажну опору МО-1 (413 т) та тимчасову ВО-2 (341 т) LK-800 перевіз за два рази — виконав одну ходку на кожну опору.

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Також плавкран LK-800 перевіз 500 т елементів металоконструкцій прогонової будови в прогоні 6-7 мосту. Відстань в один бік, яку кран долає для перевезення вантажів, становить 7 км.

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"Таким чином, станом на 11 березня, плавкран LK-800 вже пройшов понад 30 км Дніпром, зробивши 5 ходок, та перевіз на своєму борту 1 611 тонн металоконструкцій, 1 111 з яких було змонтовано саме за допомоги потужної вантажопідйомної системи", – йдеться у пості.

За даними Служби, кран LK-800 – найпотужніший у Європі у класі компактних річкових кранів з низькою осадкою. Його вантажопідйомність після модернізації становить 800 т.

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Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко разом з головою Укравтодору Олександром Кубраковим висловили готовність завершити роботи на Подільсько-Воскресенському мосту у Києві за один будівельний сезон. З відповідною пропозицією вони звернулися до столичної влади.

Раніше ми писали про те, як в Дніпрі "тихо" відкрили Центральний міст після ремонту. Після двох років ремонтних робіт Центральний міст через Дніпро повністю здали в експлуатацію.

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