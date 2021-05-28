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Душив мати на очах у дітей. Як покарають домашнього тирана із Запоріжжя – подробиці

28 травня, 15:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловік заявляв, що йому загрожує дружина, але працівники групи реагування поліції встановили абсолютно протилежне

У Запоріжжі 34-річний чоловік в присутності двох маленьких дітей знущався над дружиною. Він душив її і виганяв з квартири.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, чоловік заявив поліцейським, що дружина чинить насильство і загрожує йому пошкодити майно. Однак, поспілкувавшись з обома учасниками конфлікту правоохоронці встановили, що саме глава сімейства чинить насильство психологічного і фізичного характеру.

Він нецензурно лаявся в присутності дітей, намагався душити жінку і виганяти її з квартири. Коли справжні обставини з'ясувалися, тиран став погрожувати своїй дружині навіть в присутності поліції.

Правоохоронці склали форму оцінки ризиків і заборонний припис на 3 доби за всіма пунктами заборони. Однак, коли копи поїхали, він відразу його порушив, продовжуючи насильницькі дії.

Правоохоронці забрали жінку і дітей до притулку для постраждалих від домашнього насильства.

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Правоохоронці забрали жінку і дітей до притулку для постраждалих від домашнього насильства. Фото: ГУНП

Правоохоронці забрали жінку і дітей до притулку для постраждалих від домашнього насильства. Фото: ГУНП

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На чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Домашньому тирану загрожує штраф від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт до семи діб.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкою.

Також нагадаємо, у Кременчуці чоловік півтора року жорстоко бив дружину.

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