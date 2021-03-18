Уже четверта "жертва" квартири: подробиці загибелі шестирічної дівчинки в Запоріжжі

В Запоріжжі з дев'ятого поверху випала шестирічна дівчинка, вона загинула на місці. Сусіди в трагедії звинувачують вітчима, нібито він налякав дитину. А в поліції поки більше схиляються до нещасного випадку.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Зараз на місці, де було тіло, лежать квіти, іграшка і лампадка. Машу, так звали дівчинку, мама привела зі школи і пішла на роботу. Вже через кілька хвилин дитина лежала мертвою на землі біля будинку.

Відео: Сьогодні

"Сьогодні" сусіди розповіли, що дівчинка випала з балкона. Однак що сталося – ніхто точно не знає. Деякі звинувачують у трагедії вітчима Марії: нібито він прийшов додому напідпитку – і налякав її. Як чоловік стукав у двері, чула сусідка Валентина.

"Він просто тут у дворі вже всім набрид: дайте докурити, дайте похмелитися. І це регулярно кожен день", – сказала Валентина.

Дівчинка була в куртці, можливо – грала на балконі і не втрималася – розповідає іншу версію ще одна сусідка Любов.

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Маша з мамою і вітчимом оселилися в дев'ятиповерхівці півроку тому, орендували квартиру. Дорослі з сусідами майже не спілкувалися, а ось дочка була досить товариською.

Також сусіди розповіли "Сьогодні", що у квартири, з балкона якої випала дівчинка, погана слава. Це вже четверта людина випадає звідти і гине. Вперше таке сталося ще 40 років тому – загинув тодішній господар домівки.

У поліції від офіційних коментарів відмовилися. Поки почали кримінальне провадження за умисне вбивство. Відомо, що відразу після трагедії затримали вітчима дівчинки, але за кілька годин відпустили.

"Сьогодні" спробували знайти цю людину і мати Маші. Але ні на роботі, ні вдома не застали.

Нагадаємо, раніше в Києві жінка випала з вікна багатоповерхівки.

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Також повідомлялося, що в Дніпрі з багатоповерхівки випала жінка. Вона "приземлилася" прямо на голову чоловіка, який у той момент виходив з під'їзду.

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