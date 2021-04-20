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Готуються до надскладному етапу: як проходить "Велике будівництво" моста в Запоріжжі (фото, відео)

20 квітня, 09:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Запоріжжі триває будівництво вантового моста – в "Укравтодорі" показали, як йдуть роботи на місці і чого вже досягли

На вантовому мосту в Запоріжжі завершують монтаж тимчасових опор. Цей важливий процес дозволить перейти до найскладнішого етапу: влаштуванню основної конструкції.

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"Укравтодор" показав на відео, як відбувається процес.

Після того, як прогонову будову зберуть і зварять в одну секцію, тимчасові опори демонтують і звільнять русло Дніпра. Завершення робіт на верховій частині вантового мосту дозволить відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до прибережної магістралі.

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Як пише "Укравтодор", Запорізький міст – цілий ансамбль складних інженерних споруд. Тому його назвали мегапроектом в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Весь комплекс буде складатися з 27 споруд і двох позакласних мостів, двох проїздів балкового мосту і двох проїздів вантового. Протяжність автомагістралі складе 9 км.

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Підрядником є компанія Onur, роботи ведуться цілодобово. На будівництві задіяно близько 500 мостобудівників.

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Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" триває будівництво моста через Хаджибейський лиман в Одеській області.

Крім того, у березні 2021 року у Запоріжжя зі Стамбула прибув плавкран LK-800 і почав будівництво мостового переходу через Дніпро в рамках програми "Велике будівництво".

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