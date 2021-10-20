Настають звільнення – що не сподобалося голові МОЗ в Запоріжжі

Віктор Ляшко побував з робочою поїздкою в Запорізькій області

Міністр перевірив лікарні / Колаж "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ініціює відсторонення керівникаохорони здоров'я Запоріжжя. Так він вирішив після робочої поїздки в область.

Про це повідомлять МОЗ.

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Що трапилося

"Наша система охорони здоров'я здатна виробляти близько 1 500 000 щеплень в тиждень без надмірних навантажень. В середньому це 220-250 щеплень в добу в одному пункті вакцинації. На жаль, в деяких центрах масової вакцинації неправильно збудований процес або неправильно розраховане кількість таких центрів", – повідомив міністр.

Віктор Ляшко стверджує, що регіони повинні нарощувати темпи вакцинації далі.

"На жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров'я міста Запоріжжя", – додав міністр.

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Проблемні місця

Зараз в обласному центрі вже діють шість центрів масової вакцинації, найближчим часом відкриються ще як мінімум 2.

"Такі центри масової вакцинації повинні відкриватися за межами закладів охорони здоров'я. Це дозволяє розвести людей, які хочуть робити щеплення і людей, які йдуть на прийом до лікаря через симптоми, в тому числі коронавирусной хвороби", – уточнив Віктор Ляшко.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні сьогодні?

В Україні за останню добувиявлено 18 912 нових випадків інфікування коронавірусів.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 людина. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1606), Дніпропетровській (тисячу двісті п'ятьдесят три), Харківській (1242), Запорізькій (+1225) і Донецькій (1040) областях.

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