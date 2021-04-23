Хотіли підзаробити: у Запоріжжі впіймали школярів "закладників" (фото)

Учні однієї зі шкіл Запоріжжя намагалися заробити, але вибрали для цього незаконний шлях і попалися – що загрожує школярам "закладникам"

У Запоріжжі в одному з парків Шевченківського району бійці "Скіф" впіймали двох неповнолітніх, які робили "закладки". У них виявили 30 зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на місце події була викликана слідчо-оперативна група. Юнаки 2004 року народження виявилися учнями 11-го класу однієї зі шкіл.

Вони зізналися, що вже встигли зробити 17 закладок і сфотографували їх місцезнаходження на свій телефон. Всього поліцейські вилучили 30 зіп-пакетів з психотропною речовиною (за попередніми даними психотропну речовину "сіль").

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Все вилучене направлено на експертизу в Запорізький Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Молоді люди зізналися, що таким чином намагалися підзаробити грошей. Порушників доставили у відділ поліції і викликали батьків.

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Вирішується питання про повідомлення школярам про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві зловили банду "закладників" з наркотиками на мільйон гривень.

Також нагадаємо, у Харкові копи на гарячому затримали дівчину-наркодилера.

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