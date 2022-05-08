Із Запоріжжя закрили виїзд: чому і як надовго

Через напружену ситуацію тимчасово обмежили виїзд із Запоріжжя. Все для того, щоб змогли заїхати машини, які очікують на в'їзд у місто вже кілька діб. Евакуаційні коридори у бік міста будуть відкриті виключно на в'їзд до обласного центру.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"У зв'язку з напруженою ситуацією безпеки евакуаційні коридори у напрямку м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в'їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин у м. Запоріжжя, які очікують на в'їзд уже кілька діб. Виїзд із міста тимчасово обмежений" , – йдеться у повідомленні.
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Евакуація з Маріуполя: окупанти хочуть влаштувати фільтрацію українців
Російські військові влаштували фільтрацію для евакуйованих мешканців Маріуполя. Процедура проводитиметься у Мангуші дорогою на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Увага. Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко" , – сказав він.
Окрім того, посадка в автобуси буде і у Бердянську на Луначарському кільці. Також до колони можна приєднатись на власному авто.
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