Катастрофа Ан-26 у Запорізькій області: з'явилося перше фото літака, що впав

За інформацією "Сьогодні", літак летів на наднизькій висоті та зачепив високовольтну лінію електропередач

На Запоріжжі впав літак. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилося перше фото літака Ан-26, що розбився у Запорізькій області. Як виявилось, повітряне судно впало в районі селища Михайлівка.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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Нагадаємо, що наші джерела у правоохоронних органах розповіли, що літак летів на наднизькій висоті та зачепив високовольтну лінію електропередач.

Зазначимо, що літак летів на низькій висоті, щоб його не засікли російські ППО.

За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого та двох поранених. На місці працюють рятувальники.

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Перше фото літака Ан-26, що розбився. Фото: Запорізька ОВА

Падіння літака Ан-26

Вранці 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.

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В ОВА наголосили, що є постраждалі. Обставини з'ясовуються та подробиці повідомлять пізніше.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що Ан-26, який упав, – цивільний літак, який жодного відношення до ЗСУ не мав. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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