Легендарний кран "Захарій" побудує мости в Запоріжжі

Плавучий кран, який п'ять років "працював" в Туреччині, взимку цього року повернувся в Україну і зайнятий на об'єктах "Великого будівництва"

У найближчі дні найбільший в Європі плавкран LK-800 "Захарій" відновить свою роботу на будівництві мостів у Запоріжжі, які є флагманським проектом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Наразі на будівельному майданчику в районі Кривої бухти вже зібрані 6 прогонових секцій, кожна вагою приблизно по 800 тонн, які "Захарій" почне встановлювати на опори вантового мосту відразу ж після прибуття в Запоріжжя після ремонту. Першу таку секцію плавкран встановив в квітні, а на початку травня, отримавши пошкодження об підводну скелю, був відправлений на ремонт.

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Всього на вантовому мосту в обох напрямках руху має бути встановлено 12 прогонових секцій, а першу чергу планується відкрити до Дня Незалежності.

Рух першою чергою балочного мосту між островом Хортиця і Хортицьким районом Запоріжжя було відкрито ще в кінці минулого року.

На сьогоднішній день, за інформацією підрядної організації "Онур", на будівельні майданчики обох мостів вже завезено 72% металевих прогонових будов і 73% допоміжних конструкцій.

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Нагадаємо, в рамках "Великого будівництва" в Чернівецькій області в селі Опришени Глибоцької територіальної громади незабаром з'явиться сучасний дитячий садок, розрахований на 180 дітей.

Крім того, в Україні стартував проєкт "25 спортивних магнітів", за яким в кожному регіоні створять великі спортивні центри, здатні приймати міжнародні змагання.