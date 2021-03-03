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Хлопчик відразу пішов під воду: у Запоріжжі 11-річні школярі провалилися під лід

3 березня, 20:23

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дівчинка не могла вхопитися за мотузку через холод

У Запоріжжі двоє 11-річних дітей впали в ополонку на Дніпрі. Дівчинку врятували рибалки, а хлопчик потонув.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Хоча на вулиці плюсова температура, лід на річці ще є. По ньому і вирішили прогулятися діти, які вчаться у школі неподалік. Школярі підійшли дуже близько до ополонки, і лід не витримав.

На допомогу кинувся робітник з будмайданчика біля річки.

"Хлопець пішов відразу на дно, а вона ще визирала. І ось ту мотузку кинули, вона не могла її взяти, бо замерзла. (...) Вона на руку намотала, він її дістав і ось сюди привели у вагончик відігрівати", – сказав очевидець Федір Шишканов.

Головний лікар дитячої лікарні Андрій Запорожченко розповів, що врятована дівчинка зараз у лікарні. Її стан задовільний, але допомога психологів знадобиться. Дівчинка дуже злякалася.

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Відео: Сьогодні

"Вона не дуже зрозуміла, що з нею сталося, і розповідала тільки про те, що вони з однокласником, з яким за однією партою сидять, вирішили прогулятися по льоду", – зазначив він.

Напередодні трагедії двоє дітей стрибали на льоду на тому ж місці, однак на зауваження не реагували, стверджує очевидець Федір. Каже, по льоду тут гуляють часто – і діти, і дорослі.

Усього з початку року врятували десятьох людей, шестеро загинули.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі троє чоловіків і хлопчик провалилися під лід.

Крім того, у Черкаській області під лід провалилися двоє чоловіків і дитина. Трагічний інцидент трапився під час риболовлі, їхні тіла діставали рятувальники.

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Дніпро Запоріжжя школярі потонув річка
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