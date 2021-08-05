Русский
$ 26,91
31,95
  1. Новини в регіонах
  2. Запоріжжя Новини

Медузи повернулися. Свіжі фото з курортної Кирилівки

5 серпня 2021 7:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У морській воді на пляжах популярного курортного селища Кирилівка на Азовському узбережжі Запорізької області, 5 серпня, знову помітили медуз

Медузи продовжують окупацію Азовського узбережжя. Фото: колаж "Сьогодні"

Медузи продовжують окупацію Азовського узбережжя. Фото: колаж "Сьогодні"

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області туристи знову повідомляють про нашестя медуз на пляжах.

Реклама

Відповідні фото опублікували в Telegram-каналі "Запоріжжя Новини".

"Вони повернулися. Кирилівка", – йдеться в повідомленні.

Медуз помітили біля берега. Фото: Запоріжжя Новини/Telegram-канал

Медуз помітили біля берега. Фото: Запоріжжя Новини/Telegram-канал

Що робити, якщо вжалила медуза

Реклама

В Азовському морі поширений вид медуз – корнерот. Хоча опік від корнерота не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми.

Читайте також:

В тренді
Безкоштовний проїзд і квитки в кіно. У Дніпрі придумали "плюшки" вакцинованим жителям
Жителі Дніпра, які отримали два щеплення, можуть розраховувати на знижки в кінотеатрах. Колаж "Сьогодні"

Процес йде вже 40 років – звідки в Кирилівці взялася навала медуз

Що радять лікарі:

  • У разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.
  • Промити обпечене місце морської або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.
  • Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Реклама

Крім того, у Бердянську Запорізької області полчища медуз псують настрій відпочивальникам- через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Процес йде вже 40 років – звідки в Кирилівці взялася навала медуз
Процес йде вже 40 років – звідки в Кирилівці взялася навала медузЗапоріжжя
Дешевої їжі вистачає. Скільки коштує обід у Кирилівці – відео
Дешевої їжі вистачає. Скільки коштує обід у Кирилівці – відеоЗапоріжжя
Вивозять майже два причепи щодня. Як на пляжі в Кирилівці прибирають медуз – фото і відео
Вивозять майже два причепи щодня. Як на пляжі в Кирилівці прибирають медуз – фото і відеоЗапоріжжя
Поїзд
Поїзд "Інтерсіті+" Київ – Запоріжжя затримується на три години: що сталосяУкраїна
У Кирилівці гідроцикл врізався у
У Кирилівці гідроцикл врізався у "банан" з людьми – є постраждаліЗапоріжжя
У Запоріжжі можуть розігнати міськраду: мер терміново звернувся до Разумкова
У Запоріжжі можуть розігнати міськраду: мер терміново звернувся до РазумковаЗапоріжжя

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти