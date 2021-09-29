Мер Запоріжжя подав у відставку: чому залишає посаду

Володимир Буряк заявив про відхід з посади на сесії міськради – він пояснив причину звільнення

Володимир Буряк покине посаду мера Запоріжжя / Фото: Facebook

Мер Запоріжжя Володимир Буряк подав у відставку через стан здоров'я. При цьому з політики не йде, його партія продовжить роботу.

Про намір піти з поста міського голови він заявив сьогодні під час сесії міської ради.

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"Ви знаєте, що я був на лікарняному і проходив обстеження. З огляду на те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще кілька обстежень", – пояснив своє рішення Володимир Буряк.

Він додав, що з міста виїжджати не збирається і надалі братиме участь у розвитку партії і рідного Запоріжжя. Загалом він керував містом майже шість років.

Що відомо про мера?

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Буряк Володимир Вікторович – поки ще чинний мер Запоріжжя. Народився 20 липня 1965 року в селищі Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області.

Раніше працював на Запорізькому металургійному комбінаті "Запоріжсталь". Пройшов кар'єрний шлях від інженера-металурга до директора з інжинірингу, головного інженера "Запоріжсталі". Звільнився з компанії у 2015 році, коли його обрали мером міста.