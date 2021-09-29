Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

Мер Запоріжжя подав у відставку: чому залишає посаду

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 вересня, 19:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Володимир Буряк заявив про відхід з посади на сесії міськради – він пояснив причину звільнення
Володимир Буряк покине посаду мера Запоріжжя
Володимир Буряк покине посаду мера Запоріжжя / Фото: Facebook

Мер Запоріжжя Володимир Буряк подав у відставку через стан здоров'я. При цьому з політики не йде, його партія продовжить роботу.

Про намір піти з поста міського голови він заявив сьогодні під час сесії міської ради.

Реклама

Читайте також:

"Ви знаєте, що я був на лікарняному і проходив обстеження. З огляду на те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я, оскільки попереду ще кілька обстежень", – пояснив своє рішення Володимир Буряк.

Він додав, що з міста виїжджати не збирається і надалі братиме участь у розвитку партії і рідного Запоріжжя. Загалом він керував містом майже шість років.

Що відомо про мера?

Реклама

Буряк Володимир Вікторович – поки ще чинний мер Запоріжжя. Народився 20 липня 1965 року в селищі Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області.

Раніше працював на Запорізькому металургійному комбінаті "Запоріжсталь". Пройшов кар'єрний шлях від інженера-металурга до директора з інжинірингу, головного інженера "Запоріжсталі". Звільнився з компанії у 2015 році, коли його обрали мером міста.

Читайте також:

відставка
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

49 063

захворіло за тиждень в Україні

+33%

Вакцинація
Станом на 28 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 565 270
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 926 717
Всього введених доз 12 491 987
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Євро (€)

31.03

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Що подарувати вчителю
5 топових та водночас бюджетних ідей
Цікавить
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти