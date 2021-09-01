На швидкості прокатав на капоті. У Запорізькій області водій збив поліцейського – відео

У Запорізькій області, де раніше в ДТП загинули діти, водій наїхав на поліцейського під час виконання службових обов'язків. Зараз правоохоронець перебуває з серйозними травмами в лікарні.
Про це повідомили в СБУ.
ДТП сталася 31 серпня близько 11:00 у центрі селища Михайлівка. Правоохоронці зупинили Mazda за порушення правил дорожнього руху. За кермом був 71-річний місцевий житель з ознаками сп'яніння, у салоні сиділа 13-річна дівчинка.
Копи запропонували водієві пройти тест на сп'яніння в лікарні, але він відмовився, закрився у салоні і почав їхати на поліцейського. У результаті старший сержант поліції опинився на капоті іномарки.
"Це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. Mazda проїхала майже 5 км на великій швидкості і зупинилася, коли скоїла зіткнення з деревом", – написала пресслужба.
У результаті поліцейський зламав обидві ноги, а дівчинка отримала струс головного мозку середнього ступеня тяжкості.
Правоохоронці відкрили справу відразу за трьома статтями:
- Погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу.
- Порушення правил безпеки дорожнього руху водіями в стані сп'яніння.
- Посягання на життя правоохоронця, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.
Покарання за перші два порушення – до 12 років позбавлення волі, за третє – від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне. Зараз порушник затриманий.
Головні причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області автомобіль в'їхав у колону байкерів, є поранені.
Також нагадаємо, під Києвом у ДТП загинув чоловік – його 6-річного сина госпіталізували.