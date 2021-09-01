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На швидкості прокатав на капоті. У Запорізькій області водій збив поліцейського – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 вересня, 13:45
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Унаслідок ДТП у правоохоронця перелом обох ніг, а у маленької пасажирки авто – струс головного мозку
Водій відмовився проходити перевірку на сп'яніння і наїхав на копа. Колаж "Сьогодні"
Водій відмовився проходити перевірку на сп'яніння і наїхав на копа. Колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області, де раніше в ДТП загинули діти, водій наїхав на поліцейського під час виконання службових обов'язків. Зараз правоохоронець перебуває з серйозними травмами в лікарні.

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Про це повідомили в СБУ.

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ДТП сталася 31 серпня близько 11:00 у центрі селища Михайлівка. Правоохоронці зупинили Mazda за порушення правил дорожнього руху. За кермом був 71-річний місцевий житель з ознаками сп'яніння, у салоні сиділа 13-річна дівчинка.

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Копи запропонували водієві пройти тест на сп'яніння в лікарні, але він відмовився, закрився у салоні і почав їхати на поліцейського. У результаті старший сержант поліції опинився на капоті іномарки.

"Це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. Mazda проїхала майже 5 км на великій швидкості і зупинилася, коли скоїла зіткнення з деревом", – написала пресслужба.

У результаті поліцейський зламав обидві ноги, а дівчинка отримала струс головного мозку середнього ступеня тяжкості.

Правоохоронці відкрили справу відразу за трьома статтями:

  1. Погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу.
  2. Порушення правил безпеки дорожнього руху водіями в стані сп'яніння.
  3. Посягання на життя правоохоронця, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Покарання за перші два порушення – до 12 років позбавлення волі, за третє – від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне. Зараз порушник затриманий.

Головні причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.
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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області автомобіль в'їхав у колону байкерів, є поранені.

Також нагадаємо, під Києвом у ДТП загинув чоловік – його 6-річного сина госпіталізували.

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