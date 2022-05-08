На Запоріжжі російські військові вбили громадського активіста – ОВА

Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим міра окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити

У Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста. Колаж "Сьогодні"

На Запоріжжі російські окупанти застрелили громадського активіста.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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"Стало відомо, що окупанти вбили громадського активіста, патріота Сергія Семенека. Росіяни застрелили його пострілом у спину, а до того два дні катували, вимагаючи, щоб той видав місце зберігання зброї та місцевих побратимів", – йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією ОВА, існує припущення, що знайденого мертвим захід окупованого Токмака Ігоря Котелевського могли вбити.

"Він відмовлявся співпрацювати з окупантами, постійно змінював своє місце проживання, тому дехто вважає, що його смерть була насильницькою, адже його могли здати окупантам колаборанти", – зазначили в адміністрації.

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Евакуація з Маріуполя: окупанти хочуть влаштувати фільтрацію українців

Російські військові влаштували фільтрацію для евакуйованих мешканців Маріуполя. Процедура проводитиметься у Мангуші дорогою на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Увага. Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко" , – сказав він.

Окрім того, посадка в автобуси буде і у Бердянську на Луначарському кільці. Також до колони можна приєднатись на власному авто.