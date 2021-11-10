Треба добути в бою: Мережу повеселило оголошення про купівлю маски в аптеці (фото)

Мешканців Запоріжжя повеселило оголошення на тему покупки захисної маски в аптеці. Мем миттєво розлетівся Мережею.
Про це стало відомо у групі "Типове Запоріжжя" у Facebook.
"Маску треба добути в бою на вулиці"
У кумедному оголошенні сказано:
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- "В аптеку без маски не можна. Навіть за маскою не можна! Свою першу маску ти маєш добути у бою на вулиці".
Варто зазначити, що таке оголошення розлетілося Мережею швидко. Мем набрав понад сотню позитивних реакцій користувачів, а також безліч перепостів.
Скільки ще триватиме масковий режим
Скасування маскового режиму в Україні поки що не планують. Українці носитимуть маски до завершення пандемії коронавірусної хвороби.
Головний санлікар Ігор Кузін наголосив, що маски є ефективним профілактичним засобом від усіх гострих респіраторних вірусних інфекцій.
"Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", – зазначив він.
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