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Треба добути в бою: Мережу повеселило оголошення про купівлю маски в аптеці (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
10 листопада, 21:52
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Мем набрав більше сотні позитивних реакцій користувачів, а також безліч перепостів
Мережу порадувало оголошення про купівлю маски в аптеці. Фото: колаж "Сьогодні"
Мережу порадувало оголошення про купівлю маски в аптеці. Фото: колаж "Сьогодні"

Мешканців Запоріжжя повеселило оголошення на тему покупки захисної маски в аптеці. Мем миттєво розлетівся Мережею.

Про це стало відомо у групі "Типове Запоріжжя" у Facebook.

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"Маску треба добути в бою на вулиці"

У кумедному оголошенні сказано:

  • "В аптеку без маски не можна. Навіть за маскою не можна! Свою першу маску ти маєш добути у бою на вулиці".

Варто зазначити, що таке оголошення розлетілося Мережею швидко. Мем набрав понад сотню позитивних реакцій користувачів, а також безліч перепостів.

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Скільки ще триватиме масковий режим

Скасування маскового режиму в Україні поки що не планують. Українці носитимуть маски до завершення пандемії коронавірусної хвороби.

Головний санлікар Ігор Кузін наголосив, що маски є ефективним профілактичним засобом від усіх гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", – зазначив він.

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