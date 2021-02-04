Написала пророчий вірш і загинула, рятуючи пацієнтів: що відомо про загиблу лікарку в Запоріжжі

У Запоріжжі медик-анестезіолог в обласній інфекційній лікарні Ольга Гліва загинула, рятуючи пацієнтів зі свого відділення.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів один з її родичів, Вадим Гліва.

"Робота для Олі була більше ніж роботою. Нам стало відомо, що Оля до останньої хвилини намагалася врятувати своїх пацієнтів. Вона пішла шляхом своєї мами, вона у неї працювала медсестрою-анестезистом. В Олі були талант і великі плани", – розповів "Сьогодні" Вадим Гліва.

У цій лікарні Ольга працювала близько року. Вона планувала виїхати працювати за кордон, вже підшукувала собі там лікарню. Незадовго до своєї загибелі Ольга на своїй сторінці в соцмережі написала чотиривірш:

"Не просто бути,

Не просто споглядати,

А перетворитись повністю у слух

І розчинитись"

Сьогодні ж, 4 лютого, під цим постом одна зі знайомих Ольги написала наступне: "Чотиривірш, як пророцтво ..... тепер ти на слуху у всіх .... і розчинилася ... земля тобі пухом, мила дівчинка".

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Нагадаємо, у Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули чотири людини.

Крім того, у Запорізькій області оголосили траур за загиблими в пожежі.

Відео: Сьогодні

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