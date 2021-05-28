Не здали гроші на ремонт дитсадка. У Запоріжжі дитині заборонили користуватися туалетним папером

Батьки дізнавшись, що одна з матерів не приносить нічого зі списків господарчих товарів, які роздають в саду, заборонили її дитині давати "їх" туалетний папір

У Запоріжжі в дитячому садку №90 одна з мам відмовилася здавати 1000 гривень на ремонт групи, після чого її дитині заборонили користуватися туалетним папером.

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Про інцидент розповіли на сторінці "Хочу вчитися" в Facebook.

Що сталося

Поштовхом до скандалу стали батьківські збори, на яких нібито було вирішено зробити ремонт приміщення групи – пофарбувати двері, поклеїти шпалери і встановити натяжну стелю.

За словами активістів, "батьківський комітет", до складу якого входить мама, яка сама працює вихователем в цьому ж дитячому садку, ініціював збір коштів. Постановили, що всі батьки повинні здати на ремонт по 1000 грн.

Однак здавати гроші погодилися не всі, деяких турбувала пожежна безпека. Але ініціаторів збору грошей це питання не зупинило.

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Одна з матерів не здала гроші і стала об'єктом тиску. Причому під нього потрапила і її дитина.

"Одній із мам, яка відмовилася здавати кошти, після того, як вона наступного дня привела дитину в садок, вихователька повідомила, що до неї звернулися батьки з питанням, "чим її дитина підтирає попу", і дізнавшись, що жінка не приносить нічого зі списків госптоварів, які роздають у садку, заборонили її дитині давати туалетний папір. Після того, як вихователька здогадалася, що її знімають на камеру, у вайбер-чаті написали, що цій дитині дозволяють користуватися "їхнім" туалетним папером. І відразу видалили її з групи", – йдеться в повідомленні.

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Розмова виховательки дитсадка і матері дитини. Відео: facebook.com/wanttolearn.so

Що кажуть в райвно

Водночас стало відомо, що на придбання туалетного паперу для дошкільних закладів виділяються кошти з міського бюджету. Про це повідомили у Комунарському районному відділі освіти на запит журналістів ТСН. У райвно заявили, що всі садочки забезпечені цим гігієнічним засобом, однак не змогли відразу відповісти, скільки саме було закуплено паперу в дитсадок №90.

У райвідділі також зазначили, що у ситуації, яка склалася в цьому дошкільному закладі, зараз розбираються.

"Хоча райвідділ не має стосунку до батьківських коштів, ми зараз працюємо і розбираємося із ситуацією. Вчора до нас приходила делегація батьків. Поки що ситуація вирішується", – прокоментували в Комунарському територіальному відділі освіти.

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Раніше ми повідомляли, що в школі Кропивницького батьки дітей другого класу вирішили не давати дитині подарунок під час новорічного свята, тому що її мати не здавала гроші на клас.

Також нагадаємо, під час свята в школі ученицю демонстративно позбавили торта через те, що її батьки не "скинулися" грошима на солодкий стіл.