Не лише ЧАЕС. МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що перестало отримувати дані із Запорізької АЕС – тепер експерти не знають, яка ситуація на станції

У МАГАТЕ повідомили про втрату зв’язку із системами контролю на ЗАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за Чорнобильською АЕС з'явилися нові проблеми і із Запорізькою атомною станцією, яку також захопили російські окупанти. Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані до МАГАТЕ. Зв'язок із станцією втратили.

Про це повідомляється на сайті організації.

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що стурбований втратою зв'язку, оскільки на об'єктах знаходиться багато відпрацьованого чи свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів. Причину збою передачі даних поки не встановили.

Гроссі пояснив, що за допомогою системи передачі даних МАГАТЕ веде контроль за ядерним матеріалом та діяльністю на цих об'єктах, не залучаючи інспекторів.

Захоплення Запорізької АЕС