Не вдалося врятувати: у Запоріжжі родичі померлого мало не влаштували самосуд над медиками (відео)

Вони звинуватили працівників швидкої допомоги в смерті чоловіка і вимагали віддати їм тіло – на місце прибули правоохоронці, щоб охороняти медиків

У Запоріжжі родичі померлого чоловіка спробували влаштувати самосуд над медиками, які приїхали на виклик.

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Відео інциденту з'явилося на Instagram-сторінці its_zp.

"Чоловікові стало зле, співробітники швидкої спробували його врятувати, але безрезультатно. Помер. В результаті родичі померлого спробували напасти на медиків, звинувачують їх у його смерті і хочуть забрати тіло", – йдеться в повідомленні.

На місце події відразу викликали правоохоронців, їм довелося охороняти медиків від убитих горем і розлючених родичів померлого.

Пізніше стало відомо, що медики зняли халати, пересіли зі спецтранспорту в звичайний автомобіль і поїхали.

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Раніше ми повідомляли, що в Харкові помер п'ятирічний хлопчик з апендицитом. Через втрачений час дитину не встигли врятувати.

Нагадаємо, у Чернівцях від важкої двосторонньої пневмонії помер дев'ятирічний хлопчик. Його госпіталізували з підозрою на апендицит.

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