Новий спалах COVID-19: у Запорізькій області частину школярів знову відправили на карантин

Діти будуть вдома 7-10 днів

У Запорізькій області у школах спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Енергодарі Запорізької області учнів знову відправили на карантин через новий спалах коронавірусу. З 22 листопада закрили два класи та шість груп у дитячих садках.

Про це повідомило видання Depo.Запоріжжя.

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Новий спалах коронавірусу в Запорізькій області

Як стало відомо, на карантин закрили учнів у класах гімназії №7 та багатопрофільному ліцеї. Також продовжили карантин у одному класі гімназії №5.

Крім того, на карантин закрили три групи у дитячому садку №13 та по одній групі – у садках №5 та №12, а також у початковій школі №9.

Зазначається, що дітей відправили на карантин на 7-10 днів.

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Яка ситуація у школах України під час карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

Шмигаль закликав скасувати "дистанційку" у всіх школах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву владу повернути учнів шкіл до очного формату навчання. За його словами, більшість учителів уже виконали вимоги МОЗ та вакцинувалися проти коронавірусу.

"Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована, і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємось і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", – заявив прем'єр.