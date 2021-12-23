Новорічне містечко на Хортиці потрапило у скандал через російські пісні

У новорічному містечку було чимало відвідувачів, а локація викликала лише позитивні емоції, якби не музичне оформлення

За словами запорожця, на Хортиці він не почув жодної української пісні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі відкрилося новорічне містечко на острові Хортиця. Запорожці, які приїжджають на острів до новорічних локацій, шоковані музичним оформленням – всюди російські пісні.

Про це повідомив місцевий житель Віктор Нуклеус, повідомляє Telegram-канал Vgorode.ua.

Реклама

Як розповів Віктор, спочатку він почув пісню радянського ВІА (вокально-інструментального ансамблю) "Самоцвіти", яка називається "Білий сніг". Після цього включили англомовну пісню, а потім одну з пісень російського виконавця Мусліма Магомаєва. Але пізніше прозвучала ще одна російська композиція – "Російська метелиця" Ольги Воронець.

При цьому, за словами запорожця, за півгодини на Хортиці він не почув жодної української пісні.

Реклама

У Маріуполі впала ялинка

На Театральній площі Маріуполя увечері 19 грудня впала головна ялинка міста. Новорічне дерево простояло лише 15 годин.

Причиною інциденту, швидше за все, став сильний вітер, через який дерево нахилилося і, не витримавши своєї ваги, звалилося на землю. Люди, які були тим часом поблизу, встигли відбігти убік.

Ялинку відправили до Одеси, посилили каркас на основі можливого навантаження, щоб не допустити падіння у майбутньому.

Реклама

Раніше ми писали: