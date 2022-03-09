Окупанти катували працівників Запорізької АЕС. Їх змусили зняти відео для пропаганди РФ

Персонал Запорізької атомної станції уже чотири дні знаходиться у заручниках російських окупантів. Працівники захопленої ЗАЕС піддаються катуванням. Війська РФ змусили керівництво станції записати фейкове звернення, яке планують використати для пропаганди.
Про це розповів Міністр енергетики України Герман Галущенко.
Він зазначив, що усередині станції знаходяться близько 500 російських солдатів та 50 одиниць важкої техніки. Працівники станції фізично та психологічно виснажені.
Далі по темі
Галущенко закликав міжнародних партнерів зробити все, щоб зупинити бойові дії навколо атомних станцій, вивести окупантів із захоплених атомних об'єктів та закрити небо над Україною.
"Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на Росії. Якщо таке станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття. Разом ми маємо покласти край ядерному тероризму Росії", – написав Галущенко.
Захоплення Запорізької АЕС
- 3 березня близько 16:30 ворожа колона прорвалася до Енергодару. Окупанти пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул палити по будівлях. Сталася пожежа. Військові палили прямо по енергоблоках.
- Були тяжкі поранені, але невідомо скільки. Відвезти до лікарні їх не могли.
- Рятувальників не допускали до гасіння пожежі, ситуація була критичною. Через три години після обстрілу продовжувала горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем було охоплено 3, 4, 5 поверхи.
- Близько 6 ранку рятувальників все ж таки пропустили на територію ЗАЕС, вони загасили пожежу. Жертв, на щастя, немає.
- Близько 8:30 4 березня окупанти захопили адмінкорпус та прохідну Запорізької АЕС. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі.
- Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів. Персонал станції не постраждав.