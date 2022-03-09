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Окупанти катували працівників Запорізької АЕС. Їх змусили зняти відео для пропаганди РФ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 02:35
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Військові РФ силою змусили керівництво атомної станції записати ролик – швидше за все, його використають в інформаційній війні проти України
Окупанти тримають у полоні працівників ЗАЕС
Окупанти тримають у полоні працівників ЗАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Персонал Запорізької атомної станції уже чотири дні знаходиться у заручниках російських окупантів. Працівники захопленої ЗАЕС піддаються катуванням. Війська РФ змусили керівництво станції записати фейкове звернення, яке планують використати для пропаганди.

Про це розповів Міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Він зазначив, що усередині станції знаходяться близько 500 російських солдатів та 50 одиниць важкої техніки. Працівники станції фізично та психологічно виснажені.

Галущенко закликав міжнародних партнерів зробити все, щоб зупинити бойові дії навколо атомних станцій, вивести окупантів із захоплених атомних об'єктів та закрити небо над Україною.

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"Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на Росії. Якщо таке станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття. Разом ми маємо покласти край ядерному тероризму Росії", – написав Галущенко.

Захоплення Запорізької АЕС

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