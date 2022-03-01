Окупанти зруйнували залізничний міст в Запорізькій області

Через дії агресора сполучення з півднем більше немає

Окупанти знищують все на своєму шляху/Фото: t.me/starukhofficial, колаж: "Сьогодні"

Російську окупанти знищили залізничний міст у Василівці. Через це південь Запорізької області виявився відрізаний.

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Реклама

Деталі

"Василівка. Залізничного сполучення на південь Запорізької області більше немає", — написав глава ОДА.

Олександр Старух оприлюднив фото зруйнованого моста. На них видно, підірваний проліт залізничного переходу і понівечені ферми з рейками. Він абсолютно не придатний до користування.

Що відбувається в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

У Києві прогриміла серія потужних вибухів.

Читайте також