Острів Хортиця стане першим безбар'єрним туристичним об'єктом в Україні

Українців з обмеженими можливостями чекає приємний сюрприз – на Хортиці будуть створені всі зручності для екскурсій і приємного проведення часу

Хортиця зміниться до невпізнання. Колаж "Сьогодні"

Нещодавно Запоріжжя з'єднали з Хортицею мостом, а тепер цей острів в рамках державно-приватного партнерства стане першим безбар'єрним туристичним об'єктом в Україні. Перша леді Олена Зеленська та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко відвідали Хортицю.

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Вони разом з представниками маломобільних груп населення – людьми з інвалідністю, людьми похилого віку, батьками з маленькими дітьми – ознайомилися з ходом перетворень на острові. Зараз тут триває оновлення знакових об'єктів: пагорба з флагштоком, музею і громадського простору "Козацьке коло".

"Наше спільне завдання зробити цей легендарний острів символом сучасної безбар'єрності в України. Все, що зараз робиться, все виконується з урахуванням побажань та зауважень саме таких людей. Острів Хортиця, де буде збережено всю історико-культурну спадщину, стає сучасним та комфортним простором для всіх", – сказала Олена Зеленська.

Відродження Хортиці – ініціатива президента України Володимира Зеленського, яка реалізується під його особистим контролем. Вона знаходиться в пріоритетній зоні відповідальності заступника керівника Офісу президента і координатора президентської програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенко.

Перша леді на Хортиці

Партнером національного проєкту відродження Хортиці виступає Група Метінвест. Метінвест долучився до проєкту на самому початку і забезпечує супровід ініціатив від зародження ідеї до розробки концепції перетворень, згідно з якою зараз йде будівництво.

Проект передбачає проведення низки безбар'єрних рішень, які вже є світовими стандартами. Наприклад, для людей з порушеннями зору будуть встановлені тактильні елементи, аудіогід. Планується проводити екскурсії з сурдоперекладом. Стежка на пагорб з оглядовим майданчиком вже побудована під кутом 5%, що відповідає нормам ДБН з доступності. Також відповідно до норм, на кожні 0,8 м висоти тут облаштовані зони, де можна відпочити. Тобто пагорб з флагштоком стає максимально безбар'єрним і зручним для кожного відвідувача.

Хортиця буде головним туристичним магнітом

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Щоб всі перетворення відбувалися якісно і правильно, Група Метінвест виступила ініціатором створення проєктного офісу, який повністю керує оновленнями.

"На острові Хортиця будуть втілені такі рішення доступності, яких немає ніде в країні. Острів стане взірцем для наслідування, елементи безбар’єрності будуть зібрані в одному місці. Це буде видимий і відчутний ефект, який дасть право позиціонувати острів як "повністю безбар’єрний". Насамперед, це будуть доступні маршрути, продумані місця відпочинку, уважний персонал. Безбар’єрність буде скрізь: від стоянки до Музею. Наприклад, новий Музей відповідатиме усім нормам фізичної доступності та враховуватиме потреби аудиторії з ментальними порушеннями. А стежка Тараса матиме місця для відпочинку. Великий акцент робиться на доступній активності дітей і підлітків. На першому етапі це стосується ключових знакових об'єктівна Хортиці. Згодом ці рішення поширюватимуться на інші локації острова. Ми хочемо показати, що це можливо та це потрібно", – запевнила кураторка культурних проєктів Вероніка Селега.

Група Метінвест також стала ініціатором створення бренду острова Хортиця. Як запевняє директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко, сучасна айдентика є важливим елементом доступності та безбар'єрності. Острів Хортиця готується спілкуватися з відвідувачами зрозумілою візуальною мовою.

"Все, що відбувається у 2021 році – це старт. Завдання першого етапу перетворень – задати темп, створити символ трансформації, створити нову візуальну мову. Зробити острів Хортиця актуальним, модним, цікавим. Зробити це місце живими, наповнити його життям. Потенціал величезний, не тільки регіональний, всеукраїнський, а й міжнародний. Все це – розробка концепції розвитку острова Хортиця, створення нового брендингу – для Групи Метінвест є важливим елементом соціальної відповідальності в державно-приватному партнерстві відродження Хортиці", – запевнила Наталія Ємченко.

Зеленська особисто подивилася, як буде змінюватися острів

Перша леді Олена Зеленська висловила впевненість, що облаштування елементів доступності на острові зробить його першим безбар’єрним туристичним об'єктом в Україні. Головне – бути в постійному діалозі з людьми та залучати до процесу надійних партнерів

"Безбар'єрність острова Хортиця – це великий комплекс заходів, де все має працювати. Від айдентики до звичайних вказівників. Все має бути зрозумілім та комфортним. І саме цим шляхом тривають перетворення на острові Хортиця – ми всі в цьому сьогодні переконалися. Де, як не на Хортиці, створювати безбар'єрний зручний простір для всіх і кожного? Люди хочуть сюди потрапити, людей сюди притягує. Адже острів Хортиця – це дійсно місто української сили. Насправді величним воно зможе стати лише тоді, коли ця велика сила та невичерпна енергія будуть доступні для всіх без виключення. Філософія безбар'єрності Хортиці в тому, аби ділитися своєю силою з усіма – завжди, легко, скрізь", – впевнена дружина президента.

Як повідомляли новини "Сьогодні", острів Хортиця перетворять на головний туристичний магніт Запоріжжя. На реконструкцію виділили майже 100 млн гривень, розробку концепції профінансував Метінвест.

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